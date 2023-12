Hoher Schaden bei Einbruch in Firmenräume am Plauener Johanniskirchplatz

Über die Weihnachtstage sind Unbekannte in Büroräume eingebrochen. Die Beute ist gering, der Sachschaden hoch.

Einbruch über die Weihnachtsfeiertage in Plauen: Unbekannte sind zwischen 22. und 27. Dezember in die Räume einer Firma am Johanniskirchplatz eingestiegen. Darüber informierte die Polizeidirektion Zwickau am Donnerstag.