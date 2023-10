Hoher Schaden nach Einbruch in Plauener Tankstelle

Die Unbekannten drangen in der Nacht zum Dienstag in das Gebäude ein.

Beim Einbruch in eine Tankstelle in Plauen entstand hoher Sachschaden. Darüber berichtet die Polizeidirektion Zwickau am Sonntag. Am Dienstagfrüh zwischen 2 und 3 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in das Gebäude an der Friedrich-Eckardt-Straße ein. Im Tankstellengebäude wurden mehrere Räume durchwühlt. Entwendet wurde nach bisherigen...