Hundeattacke im Plauener Stadtteil Haselbrunn

Rückertstraße: Ein Mischling hat eine Frau angegriffen. Das Tier war ursprünglich an der Leine.

Ein mittelgroßer Mischlingshund hat am Montagnachmittag im Plauener Stadtteil Haselbrunn eine junge Frau angegriffen. Doch das Tier streunte nicht etwa ohne Halter umher. Es befand sich vielmehr an der Leine. Wie sich der Vorfall ereignete, schildert jetzt die Polizei. Gegen 15 Uhr habe sich der Hund in der Rückertstraße von der Leine...