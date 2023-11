Im neuen Bistro der Vogtlandmilch in Plauen brummt das Geschäft: Jetzt erweitern die Betreiber die Öffnungszeiten

Die neue „Kostbar“ auf der Herrenstraße hat einen 1A-Start hingelegt. Nun reagieren die Betreiber des Ladenlokals in der früheren Alten Apotheke auf die große Resonanz der Kundschaft.

An manchen Tagen kann es Brigitte Gruber-Hilbig selbst kaum glauben. „Da geben sich die Kunden die Klinke in die Hand, und unsere Mitarbeiter kommen kaum hinterher“, berichtet die Teamleiterin des Lokals „Kostbar“ an der Herrenstraße gleich gegenüber vom Plauener Rathaus. In den Räumen der Alten Apotheke war binnen weniger Monate ein...