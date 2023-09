Im Vogtlandkonservatorium steigt Herbstfest

Die jungen Künstler zeigen am Samstag, was sie gelernt haben.

Herbstliche Dekoration in den Räumen des Vogtlandkonservatoriums „Clara Wieck“ stimmt die Besucher bereits jetzt auf das Herbstfest am Samstag, den 23. September in der Musikschule ein. Von 9 bis 12 Uhr laden an diesem Tag die jüngsten Musiker des Konservatoriums zu kleinen Programmen und begleitender Livemusik ein, teilt die...