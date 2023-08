In den Ferien: Plauenerin absolviert Praktikum bei Sachsens Ministerpräsident

Kristina Kayser absolviert gerade ein einwöchiges Praktikum bei Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Als er am Dienstag mit mehreren Begleitern Termine in der Region wahrnahm, stellte er sie als „meine Praktikantin aus dem Vogtland“ vor. Kristina Kayser ist Schülerin am Berufsgymnasium des BSZ „Anne Frank“ in Plauen und...