In der kommenden Woche in Plauen mehrere neue Straßensperrungen

Mehrere neue Baustellen werden kommende Woche in Plauen zu weiteren Verkehrseinschränkungen führen. So wird ab Montag bis 7. Juli die Kreuzung Chrieschwitzer Straße/Friesenweg zwischen Am Preißelpöhl und Möschwitzer Straße für die Durchfahrt gesperrt. Der Anliegerverkehr Friesenweg wird laut Stadtverwaltung gewährleistet aus Richtung...