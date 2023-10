Instandsetzungsarbeiten auf Straße zwischen Schönberg und Waldfrieden beginnen

Kraftfahrer müssen sich im Plauener Umland auf eine neue Vollsperrung einstellen. Was steckt dahinter?

Unter Vollsperrung beginnen am Montag in der Gemeinde Rosenbach Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung an der S 318 zwischen dem Ortsausgang Schönberg und Waldfrieden an der B 282. Auf rund 1,2 Kilometern wird die Fahrbahn instandgesetzt. Zudem werden Bankette und Einbauteile sowie Bankettrandplatten angepasst und die Markierung erneuert. Die Arbeiten...