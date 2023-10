Ist die Plauener Südvorstadt bei der Straßenbahn das fünfte Rad am Wagen?

Die Straßenbahnverbindung in den Plauener Stadtteil steht seit Jahren in der Kritik. Jetzt hat Tram-Geschäftsführer Karsten Treiber aber zumindest in einem Punkt eine Verbesserung in Aussicht gestellt.

Tagsüber braucht man mit der Tram vom Tunnel bis zur Endhaltestelle Südvorstadt sechs Minuten Fahrzeit. Ab 20.15 Uhr wächst sich das mit dem Nachtbus auf 22 Minuten aus. Der Grund dafür ist die aus wirtschaftlichen Gründen zusammengestellte Nachtbuslinie, bei der man als Südvorstädter zunächst mit nach Reusa fahren muss, anschließend in... Tagsüber braucht man mit der Tram vom Tunnel bis zur Endhaltestelle Südvorstadt sechs Minuten Fahrzeit. Ab 20.15 Uhr wächst sich das mit dem Nachtbus auf 22 Minuten aus. Der Grund dafür ist die aus wirtschaftlichen Gründen zusammengestellte Nachtbuslinie, bei der man als Südvorstädter zunächst mit nach Reusa fahren muss, anschließend in...