Jobcenter Vogtland bereitet für den 8. März Informationsmesse in Plauen vor

Die Veranstaltung am Internationalen Frauentag hat Tradition. Was die Besucher in diesem Jahr erwartet.

Das Jobcenter Vogtland wird auch in diesem Jahr zum Internationalen Frauentag am 8. März zu einer Informationsmesse unter dem Titel „Ich kann es – meine Chance – jetzt!" einladen. Sie wird in der Zeit von 9 bis 11.30 Uhr im Jobcenter Vogtland an der Engelstraße 9 in Plauen stattfinden. Bürgerinnen und Bürger, Familien, Betreuende und...