Jugendlicher stürzt vom Dobenaufelsen

Plauen.

Schwerer Unfall in Plauen: Am Freitagabend gegen 22.15 Uhr begab sich ein angetrunkener 17-Jähriger am Dobenaufelsen ein wenig abseits seiner Freunde, um die Notdurft zu verrichten. Wie die Polizei informierte, übersah er aufgrund der Dunkelheit den steilen Abhang, welcher vor ihm lag. In der Folge stürzte er mehrere Meter tief und verletzte sich schwer. Nach seiner Bergung wurde er umgehend in ein Krankenhaus verbracht. (tb)