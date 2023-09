Junger Mann in Plauen ausgeraubt

Ein 19-Jähriger ist am Oberen Bahnhof in Plauen Opfer einer Raubstraftat geworden. Der Täter flüchtete, die Polizei sucht Zeugen.

Ein 19-jähriger Mann ist nahe der Plauener Innenstadt überfallen und ausgeraubt worden. Wie die Polizei erst in der Nacht zu Donnerstag mitteilte, ereignete sich die Tat bereits am Dienstagvormittag. Den Angaben zufolge war der junge Mann am Dienstag gegen 10 Uhr in der Unterführung am Oberen Bahnhof in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. An der...