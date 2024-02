Kabarett „Die Kugel rollt weiter“ in Wetzelsgrün

Es darf gelacht werden, wenn das Kabarett Fettnäppchen kommt. Jetzt gibt es ein Zwerchfellattentat in dem Treuener Ortsteil.

Auf die Zwerchfelle friedliebender Vogtländer hat es das Kabarett Fettnäppchen am Sonntag, 3. März, um 19 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr, abgesehen. Die Geraer Kabarettgruppe präsentiert im Gasthaus Waldeck in Wetzelsgrün ihr neues Stück „Die Kugel rollt weiter“. Eva Maria Fastenau, die ausdrucksvolle Frontfrau, schlüpft erneut in...