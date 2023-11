Kampf dem Müll: Plauen führt einheitliches Mehrweg-Pfandsystem ein - doch es gibt einen Haken

Das ist ein Novum im Vogtland: Wer künftig in der Spitzenstadt Speisen zum Mitnehmen kauft oder einen Coffee to go, kann dafür eine einheitliche Verpackung erwerben. Was wie geplant ist.

Plastik, die nicht verrottet. Pappe, die sich schwer recyceln lässt. Oft zieht sich eine Müllspur durch Plauen. Obwohl seit Jahresbeginn Gastronomen Speisen und Getränke auch in wiederverwendbarem Geschirr anbieten müssen, verlangen längst nicht alle Kunden danach. Plastik, die nicht verrottet. Pappe, die sich schwer recyceln lässt. Oft zieht sich eine Müllspur durch Plauen. Obwohl seit Jahresbeginn Gastronomen Speisen und Getränke auch in wiederverwendbarem Geschirr anbieten müssen, verlangen längst nicht alle Kunden danach.