Kaputte Bremsen: Fahrradfahrerin kracht in Plauen in eine Hauswand

Bei einem Verkehrsunfall in Plauen ist eine Fahrradfahrerin schwer verletzt worden. Laut Polizei befuhr die 26-Jährige am Sonntagnachmittag mit ihrem Mountainbike die Krausenstraße in Fahrtrichtung Eugen-Fritsch-Straße. Aufgrund mangelhafter Bremsen und der vorherrschenden Straßenverhältnisse kam sie nach bisherigen Erkenntnissen nicht mehr...