Kauschwitzer Rittergut-Advent feiert Zehnjähriges

Der Dorfclub lädt für Samstag wieder zum Rittergut-Advent in das denkmalgeschützte Objekt an der Zwoschwitzer Straße ein.

Als die Einwohner im Jahre 2013 das 750-Jährige der ersten Erwähnung des Ortes gefeiert haben, organisierten sie am Ende des Jubiläumsjahres zum ersten Mal einen Adventsmarkt. Als Kulisse diente das Rittergut, das samt der angrenzenden Grünanlage und der Kapelle als Sachgesamtheit unter Denkmalschutz steht. Die Veranstaltung kam so gut an,...