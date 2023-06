Kerstin Ott rockt Parktheater Plauen

Kerstin Ott war der gefeierte Star der Schlagernacht am Freitag in Plauen. Beim Finale nahm die Sängerin ein Bad in der Menge. Zuvor sorgte Party-König Olaf Henning für die nötige Betriebstemperatur.

Willkommen in der Regenbogenfarbenwelt von Kerstin Ott. Den Shooting-Star der Szene hielt es im Finale der Schlagernacht am Freitagabend im Plauener Parktheater nicht mehr auf der Bühne. Sportlich enterte die 41-Jährige die ersten Sitzreihen, wo zu diesem Zeitpunkt sowieso niemand mehr saß. Ein letztes Mal stimmten die textsicheren Fans in der... Willkommen in der Regenbogenfarbenwelt von Kerstin Ott. Den Shooting-Star der Szene hielt es im Finale der Schlagernacht am Freitagabend im Plauener Parktheater nicht mehr auf der Bühne. Sportlich enterte die 41-Jährige die ersten Sitzreihen, wo zu diesem Zeitpunkt sowieso niemand mehr saß. Ein letztes Mal stimmten die textsicheren Fans in der...