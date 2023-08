Kinder-Camp in Reuth endet mit Abschlussfest

134 Mädchen und Jungen nahmen in diesem Jahr an der Aktion in der Gemeinde Weischlitz im Vogtland teil.

Im Pfarrgarten Reuth wachsen nicht nur Bäume, sondern auch Kinder-Camps und neue Mitarbeiter. Zum ersten Kinder-Camp vor 17 Jahren zelteten 29 Kinder im Pfarrgarten Reuth rund um die damals neu gebaute Holz-Jurte. Nun campten auf einer Wiese nebenan 134 Kinder und 47 Mitarbeiter. Der Pfarrgarten wurde in der vergangenen Woche zu einem... Im Pfarrgarten Reuth wachsen nicht nur Bäume, sondern auch Kinder-Camps und neue Mitarbeiter. Zum ersten Kinder-Camp vor 17 Jahren zelteten 29 Kinder im Pfarrgarten Reuth rund um die damals neu gebaute Holz-Jurte. Nun campten auf einer Wiese nebenan 134 Kinder und 47 Mitarbeiter. Der Pfarrgarten wurde in der vergangenen Woche zu einem...