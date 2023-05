Kindertagsaktion in der Stadt-Galerie

Plauen.

Das Plauener Einkaufszentrum Stadt-Galerie lädt für den Kindertag am 1. Juni zu Aktionen für kleine Besucher ein: Rund um den Brunnen im Erdgeschoss können sich Kinder beim Kinderschminken in ihren LieblingsSuperhelden verwandeln oder sich von Ballonfiguren verzaubern lassen, knackiges Popcorn naschen oder am Glücksrad kleine Preise gewinnen. Im Untergeschoss sind bei "Kindersprint" Schnelligkeit und Geschicklichkeit gefragt. Jedes teilnehmende Kind erhält eine Urkunde und eine kleine Überraschung. (us)