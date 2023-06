Kita-Essen in Plauen wird wieder günstiger

Die Eltern von Kita-Kindern in Plauen können nach mehreren Preiserhöhungen im Vorjahr durch den bisherigen Essensanbieter vorerst aufatmen. Wie der Fachgebietsleiter Soziales im Plauener Rathaus, Eric Hoffmann, am Donnerstag im zuständigen Ratsausschuss ankündigte, sollen die Mahlzeiten nun wieder günstiger werden. Die Preise werden in den...