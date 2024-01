Klavierkonzert im Schloss Leubnitz

Im Schloss Leubnitz beginnt das neue Jahr musikalisch mit einem Klavierkonzert. Natürlich wird im Weißen Saal gespielt.

Helmut Lörscher musiziert am Samstag, 20. Januar, im Schloss Leubnitz unter dem Titel „Die Kunst des Augenblicks - Soiree der Improvisationen“. Beginn ist um 19 Uhr im Weißen Saal. Helmut Lörscher, ausgebildet als klassischer Pianist und Musiktheoretiker, lebt mit seiner Familie in Müllheim (Baden) und lehrt als Professor an der...