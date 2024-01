Kleingera lädt für Samstag zum Fichtenvernichten ein

Am Samstag werden in Kleingera Weihnachtsbäume verbrannt.

In Kleingera wird es am Samstag zum neunten Mal das sogenannte Fichtenvernichten geben. Los geht es 16.30 Uhr. In Regie der freiwilligen Feuerwehr des Elsterberger Stadtteiles werden kontrolliert ausgediente Weihnachtsbäume verbrannt. Die müssen abgeschmückt mitgebracht werden. Ein Baum pro Haushalt sei völlig ausreichend, informierten die...