Kollision: 85-jähriger Autofahrer übersieht beim Abbiegen in Plauen herannahendes Fahrzeug

Ein 54-jähriger Mann wurde bei einem Verkehrsunfall in Plauen verletzt. Sein Auto wurde erheblich beschädigt.

Am Montagmorgen hat sich auf der Hofer Straße in Plauen ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 54-jähriger Mann leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacher, ein 85-Jähriger Mann, war laut Polizei kurz nach 8 Uhr mit seinem Toyota auf der Straße Am Elsteranger unterwegs. Als er nach links in die Hofer Straße abbiegen wollte, übersah er...