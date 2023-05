Komturhof startet in die neue Spielzeit

Plauen.

Auch in diesem Jahr hat der Förderverein Komturhof Plauen im Konventgebäude ein umfangreiches Programm zusammengestellt. "Wir haben wieder nach besonders glänzenden Perlen in der Kulturszene gesucht, die gut in unser historisches Gebäude passen", sagt Vereinsvorsitzende Claudia Wolfram. Der Auftakt erfolgt am morgigen Samstag, wenn um 19.30 Uhr die Dresdener Klezmerband Megille ihre musikalische Visitenkarte auf der Komturhof-Bühne abgibt. Die Band spielt traditionelle Klezmermusik, verknüpft beinahe polkahafte Balkanklänge mit den sehnsuchtsreichen Liedern Russlands und jiddischen Klängen. Die Formation hat instrumental an Bord, was genau diese Mischung ausmacht: Violine, Akkordeon, Kontrabass, aber auch Tuba und Klarinette. Die Eintrittskarte kostet an der Abendkasse 20 Euro. (bju)www.komturhof.de