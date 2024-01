Konzert zum Jahresauftakt: Neujahrsklänge in Pausa

Für den musikalischen Auftakt des neuen Jahres veranstaltet der Pausaer Heimatverein ein Neujahrskonzert. Dieses Jahr begeht der Verein ein Jubiläum.

Zu einem Neujahrskonzert lädt der Pausaer Heimatverein, der in diesem Jahr sein 30-Jähriges feiert, am morgigen Samstag ein. „Heiter und beschwingt ins neue Jahr“, lautet das Motto. Die Musiker des Vogtlandkonservatoriums gestalten ein vielseitiges Programm. Beginn ist 17 Uhr im Rathaussaal Pausa. Der Eintritt an der Tageskasse kostet...