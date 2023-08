Krananhänger aus Wald im Vogtland gestohlen

Unbekannte haben laut Polizei nahe Weischlitz ein Forstfahrzeug entwendet. Der Wert der Beute ist beträchtlich.

Unbekannte haben einen Anhänger samt Kranaufsatz aus einem Forst nahe Weischlitz gestohlen. Wie die Polizei in der Nacht zu Freitag mitteilte, war das Fahrzeug in einem Waldstück an der Verbindungsstraße zwischen Rodersdorf und Dehles abgestellt. Dabei handelte es sich um einen roten Anhänger der Marke Forest Corporation, der mit einem...