Kurioser Polizeieinsatz: Sattelschlepper mit Überseecontainer bleibt im Vogtland an Brücke hängen

Massive Verkehrseinschränkungen hat es am Montagmittag an zentraler Stelle in Hof gegeben. Was war geschehen?

Auf unangenehme Art ausgebremst worden ist am Montag auf der Kulmbacher Straße im oberfränkischen Hof ein Sattelzug. Er hatte einen Überseecontainer geladen, der in der Bahnunterführung stecken blieb. Wie das passierte? Laut Angaben der Polizei war ein technischer Defekt schuld - der Auflieger stand zu weit nach oben. Der 65-jährige Fahrer... Auf unangenehme Art ausgebremst worden ist am Montag auf der Kulmbacher Straße im oberfränkischen Hof ein Sattelzug. Er hatte einen Überseecontainer geladen, der in der Bahnunterführung stecken blieb. Wie das passierte? Laut Angaben der Polizei war ein technischer Defekt schuld - der Auflieger stand zu weit nach oben. Der 65-jährige Fahrer...