Länderbahn gibt in Neumark Einblicke in Ausbildungsmöglichkeiten

Am Samstag ist bei dem Unternehmen ein Blick hinter die Kulissen möglich.

Einen Blick hinter die Kulissen der Länderbahn erhalten Schüler beim Berufsinformationstag am Samstag in Neumark. Die Werkstatt öffnet ab 10 Uhr. Im Fokus stehen Schüler, die auf der Suche nach einer Ausbildung im Eisenbahnbetrieb oder in der Werkstatt sind. Sie können sich über Ausbildungsberufe und -inhalte sowie Karrierechancen...