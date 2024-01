Leitender Oberarzt des Uni-Klinikums Düsseldorf zurück im Vogtland

Als gebürtiger Plauener studierte Gordon John Zahnmedizin in Leipzig und ging dann in die Forschung. Jetzt behandelt er wieder Patienten in seiner Heimatstadt. Wie kam es dazu?

