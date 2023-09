Leseherbst startet in der Plauener Vogtlandbibliothek

Die neue Aktion richtet sich an Kinder von der ersten bis zur dritten Klasse.

Für alle Lesebegeisterten, die den nächsten Buchsommer nicht erwarten können, startete am Dienstag in der Plauener Vogtlandbibliothek der Leseherbst. Kinder von der ersten bis zur dritten Klasse können sich ab sofort im ersten Obergeschoss der Bibliothek dafür anmelden. Jedes gelesene Buch wird in einem persönlichen Logbuch vermerkt, nachdem...