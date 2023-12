Mann droht in Plauen Gewalt an und verletzt mehrere Einsatzkräfte

Der 36-Jährige hat am Mittwoch mehrere Vollstreckungsbeamte angegriffen. Er kam in die Psychiatrie.

Einen Polizeieinsatz mit Pfefferspray hat es am Mittwochmittag in einem Haus an der Wieprechtstraße gegeben. Ein 36-Jähriger hatte zuvor in den sozialen Medien anderen Gewalt angedroht, woraufhin Polizisten und zwei Mitarbeiter des Landratsamts den Mann zu Hause aufsuchten. Dieser hatte sich zunächst in der Wohnung verschanzt. Letztlich trat er...