Mehr als 60 Aussteller wollen in diesem Jahr beim Europäischen Bauernmarkt in Plauen mit dabei sein

Die 28. Auflage des Bauernmarktes wirft ihre Schatten voraus. Polen wird dieses Jahr als Partnerregion im Fokus stehen.

Der nächste Europäische Bauernmarkt in Plauen kündet sich an. Die 28. Auflage wird vom 9. bis 16. März wieder im Möbelhaus Biller stattfinden. Mehr als 60 Aussteller aus 13 europäischen Ländern haben ihr Kommen angekündigt, teilte am Dienstag Michael Bretschneider, Vorsitzender des Vereins Vogtländischer Bauernmarkt, mit. Wie in den...