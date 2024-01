Mehrere Anzeigen gegen Autofahrer nach Unfall in Plauen

Der 21-Jährige hat am Donnerstag einen Verkehrsunfall verursacht. Bei der Unfallaufnahme kam einiges ans Tageslicht.

Ein 21-jähriger Autofahrer muss sich wegen verschiedener Verkehrsdelikte, unter anderem Gefährdung des Straßenverkehrs, verantworten. Wie die Polizei am Freitag berichtete, war er am Donnerstagmittag gegen 12.30 Uhr auf der Hammerstraße in Plauen unterwegs. Kurz vor der Gabelung zur Lessingstraße wollte er nach links in ein Grundstück...