Mehrere Hakenkreuze und antisemitische Schmierereien in der Plauener Innenstadt entdeckt

Unbekannte haben an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet ihre Spuren hinterlassen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Bei der Polizei in Plauen wurden am Dienstag mehrere volksverhetzende und verfassungsfeindliche Schmierereien angezeigt. Passanten hatten diese zwischen Sonntag und Dienstag an mehreren Stellen im Stadtgebiet entdeckt. Dabei handelte es sich um Hakenkreuze und antisemitische Schriftzüge mit Bezug zum Krieg in Nahost. Entdeckt wurden sie unter...