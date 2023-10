Mehrere Zigarettenautomaten im Plauener Umland aufgebrochen

Die Polizei ermittelt zu Fällen in Weischlitz und Pausa-Mühltroff.

Im Plauener Umland sind jetzt mehrere Zigarettenautomaten aufgebrochen worden. Der jüngste Fall hatte sich in dieser Woche in Pausa-Mühltroff ereignet, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Dort war am Vormittag aufgefallen, dass der Automat an der Hauptstraße 8 geplündert wurde. Der Stehlschaden wurde auf rund 1000 Euro geschätzt, der...