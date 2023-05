Minister-Vertreter kommt nach Plauen

Plauen.

Zur feierlichen Eröffnung der sanierten Grundschule Am Wartberg in Plauen wird am morgigen Donnerstag auch der sächsische Kultus-Amtschef Wilfried Kühner aus Dresden erwartet. Der 58-Jährige wird sich in Vertretung von Kultusminister Christian Piwarz (CDU) vor Ort über die verbesserten Lern- und Lehrbedingungen informieren. Seit 2015 wurden in die Generalsanierung der Schule und den Sporthallenneubau rund 6,9 Millionen Euro investiert. Der Freistaat Sachsen beteiligte sich mit rund 3,29 Millionen Euro Fördergeld. Die Stadt Plauen hat insgesamt rund 1,1 Millionen Euro Eigenmittel eingebracht. An der Grundschule werden 179 Schülerinnen und Schüler in acht Klassen von zwölf Lehrkräften unterrichtet. (bju)