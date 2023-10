Mit Gebeten und mahnenden Worten: Vogtländer gedenken der Opfer des Hamas-Terrorangriffs in Israel

Zum ersten Mal hat es am Freitagabend in Plauen eine Solidaritätskundgebung für Israel gegeben. Sie bewegte viele Teilnehmer. Am Rande musste die Polizei mehrere Platzverweise aussprechen.

Mit Gebeten, einer Schweigeminute und eindringlichen Mahnungen haben mehr als 100 Vogtländer am Freitagabend vor der Plauener Lutherkirche ihre Solidarität mit Israel bekundet. Angemeldet hatte die Kundgebung Ralf Oelschlägel vom Verein Jesus für Plauen und das Vogtland. Es handelte sich um die erste pro-israelische Kundgebung im Vogtland nach... Mit Gebeten, einer Schweigeminute und eindringlichen Mahnungen haben mehr als 100 Vogtländer am Freitagabend vor der Plauener Lutherkirche ihre Solidarität mit Israel bekundet. Angemeldet hatte die Kundgebung Ralf Oelschlägel vom Verein Jesus für Plauen und das Vogtland. Es handelte sich um die erste pro-israelische Kundgebung im Vogtland nach...