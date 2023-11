Mit Herz und Handwerk: Die Erfolgsgeschichte der Fleischerei Eisenschmidt in Plauen

Sie sind Metzger aus Leidenschaft: Klaus Eisenschmidt und Sohn René. Ihre Jahre als Handwerkermeister bekamen sie jetzt versilbert und vergoldet. Was das Erfolgsrezept des Betriebes ist.

Alles begann, als Klaus Eisenschmidt im Jahr 1987 die Fleischerei Kolbe an der Liebknechtstraße 1 in Plauen übernahm. Der Laden im auffälligen Rondell, den es noch heute gibt, war das erste eigene Geschäft des Handwerkers. Der 75-Jährige erinnert sich: „Selbstständigkeit war zu DDR-Zeiten mit all den Materialengpässen wirklich alles...