Mit Seifenkistenrennen endet Kinderstadt in Plauen

Alle Seifenkisten waren am Start, als es Freitag darum ging, welches Team am schnellsten am Ziel war. Je ein Junge und ein Mädchen vertraten ihre Kindereinrichtung. Die Bewohner der Kinderstadt fieberten kräftig mit. „Ein Mädchen hat voll abgeräumt. Lea vom Neundorfer Team erreichte den ersten Platz“, so Andreas Färber vom...