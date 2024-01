Mitarbeiter von Bestattungshaus in Plauen überfallen: Polizei sucht Zeugen

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zu Sonntag nahe dem Vogtland-Klinikum. Was bisher bekannt ist.

In Plauen ist es am Sonntag kurz nach Mitternacht zu einer Attacke mehrerer Männer auf zwei Mitarbeiter eines Bestattungsinstitutes gekommen, bei der beide verletzt wurden. Das hat die Polizei in Zwickau auf Nachfrage bestätigt.