Mitarbeiterin entsetzt: Unbekannte stehlen wertvollen XXL-Holzengel aus Kunsthandwerksladen in der Plauener Stadt-Galerie

Wenn das der Weihnachtsmann wüsste: Eine 60 Zentimeter hohe Figur der erzgebirgischen Kunsthandwerksfirma Wendt und Kühn ist aus einem Plauener Geschäft gestohlen worden. Sie ist nicht nur hübsch anzusehen, sondern auch teuer.

Er ist mindestens zehn Mal so groß wie seine Geschwister und um ein Vielfaches schwerer. Und dennoch gelang es am Wochenende unbekannten Dieben offenbar problemlos, einen Riesenengel aus einem Plauener Geschäft zu stehlen. Die Elf-Punkte-Figur, eine Arbeit der erzgebirgischen Kunsthandwerker Wendt und Kühn, stand nicht etwa am Eingang, sondern...