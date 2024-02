Mittwochsvorlesungen im Plauener Vogtland-Klinikum: Dr. Farid Youssef berichtet über Behandlungsmethoden chronischer Rückenschmerzen

Die nächste Veranstaltung findet am kommenden Mittwoch statt.

Die Mittwochsvorlesungen am Helios Vogtland-Klinikum gehen in eine neue Runde. Am Mittwoch, 28. Februar, wird Dr. Farid Youssef in öffentlicher Runde über moderne Behandlungsmethoden chronischer Rückenschmerzen informieren. Los geht es 17 Uhr im Konferenzzentrum des Plauener Krankenhauses. Die Spezialisten des zertifizierten...