Moment der Unachtsamkeit führt auf A 72 zu Unfall mit hohem Schaden

Großzöbern.

Im Feierabendverkehr ist es am Dienstagabend auf der Autobahn 72 im Vogtland kurz nach der Landesgrenze zu Bayern zu einem Unfall mit hohem Sachschaden gekommen. Das meldet die zuständige Polizei in Zwickau am Mittwochmorgen. Kurz vor dem Parkplatz in Großzöbern wollte ein Lasterfahrer gegen 18 Uhr in Fahrtrichtung Leipzig mit seinem Lkw mit Anhänger auf die linke Spur wechseln.