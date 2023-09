Montessori-Oberschule in Plauen: Hier bewegt sich was

Die Einrichtung im Chrieschwitzer Hang erhält das Zertifikat „Bewegte Schule“ - als bislang einzige in der Stadt. Weil die Schüler eben nicht nur stillsitzen.

Da kann Sportlehrer André Auerswald aber richtig stolz sein: Durch sein Zutun hat die Montessori-Oberschule jetzt das Zertifikat „Bewegte Schule in Sachsen“ erhalten. Vor wenigen Tagen erst wurde die Plakette am Eingang der Bildungseinrichtung an der Anton-Kraus-Straße angeschraubt. Die Schule ist aber schon länger in Bewegung, nicht erst,...