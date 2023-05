Moped und Garage geraten in Brand

Plauen.

Reparaturarbeiten an einem Moped Simson S 50 haben am Sonntagabend in Plauen einen Brand verursacht. Wie die Polizei mitteilt, hantierte ein 53-Jähriger vor einer Garage an der Erich-Ohser-Straße mit einem Lötkolben an dem Fahrzeug. Dabei entstand plötzlich eine Stichflamme, die zunächst am Moped ein Feuer entfachte. Das griff noch auf die Garage über, bevor die alarmierte Feuerwehr den Brand löschte. Der Mopedbesitzer erlitt leichte Verbrennungen. Die Polizei beziffert den entstandenen Gesamtschaden auf 600 Euro. (us)