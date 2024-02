Müllberge in Hauseingang im Plauener Stadtteil Haselbrunn: Was unternimmt das Ordnungsamt?

Eine offen stehende Haustür an der Zufahrt zu Kaufland, Hammer & Co gibt den Blick auf Abfallberge frei. Seit Monaten schiebt die Stadtverwaltung das Problem vor sich her. Jetzt wächst dort Unmut.

Die reinen Fakten hören sich beunruhigend an und werfen Fragen auf: Hinter der offen stehenden Hauseingangstür des Plauener Wohngebäudes Alleestraße 2 türmen sich Müll und Abfälle. Neben Einkaufswagen aus dem nahen Kaufland liegen dort Kartons, Textilien und leere Konservendosen, auch mit Kaffeesatz, Speiseresten und saftigen Obstabfällen... Die reinen Fakten hören sich beunruhigend an und werfen Fragen auf: Hinter der offen stehenden Hauseingangstür des Plauener Wohngebäudes Alleestraße 2 türmen sich Müll und Abfälle. Neben Einkaufswagen aus dem nahen Kaufland liegen dort Kartons, Textilien und leere Konservendosen, auch mit Kaffeesatz, Speiseresten und saftigen Obstabfällen...