Rattenbefall in Plauens Problemhaus: Stadt-Polizei wusste es seit Monaten und wurde nicht aktiv

Der Beweis: Ein Nagetier, offenbar eine Ratte, flitzt zwischen den Abfällen im Plauener Wohngebäude Alleestraße 2 umher. Das Foto ist am 18. Oktober 2023 entstanden und ging noch am selben Tag an die Stadtverwaltung. Doch bis heute hat die städtische Ordnungs- und Polizeibehörde das Müllproblem nicht gelöst. Bild: G. Stolpner