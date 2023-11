Nach Bombenfund in Plauen: 4300 Personen evakuiert - Entschärfung hat begonnen

Seinen neunten Geburtstag wird Leon nicht so schnell vergessen: Mit zahlreichen Spielkameraden vertrieb sich der junge Plauener am Donnerstag in der Plauener Festhalle die Zeit - statt wie ursprünglich geplant Geschenke auszupacken. „Wir haben’s warm, uns geht’s gut“, schildert Leons Vater Marcus Zenker am Abend die Situation dort. Wegen eines Bombenfundes in der Innenstadt ist die Festhalle als Ausweichquartier für Evakuierte geöffnet.

Bereits am frühen Nachmittag hatte der 41-Jährige mit Sohn Leon an der Hand seine Wohnung in der Dörffelstraße auf Anweisung der Polizei verlassen müssen. Das Gebiet wurde aufgrund eines Bombenfundes in einem Radius von 500 Metern evakuiert. „Ich habe davon erfahren, weil die Schule mich anrief“, so Zenker. Die Erich-Ohser-Grundschule an der Seminarstraße gehörte zu den ersten Einrichtungen, die evakuiert wurden. Zu Hause in der Dörffelstraße musste Zenker feststellen: „Die Bombe liegt quasi direkt vor unserem Fenster, denn wir wohnen im Erdgeschoss.“ Für Sohn Leon fiel damit nicht nur der restliche Schultag ins Wasser, auch seine Geschenke musste der Junge unausgepackt in der Wohnung zurücklassen. Weil die Verwandtschaft Zenkers in Reichenbach wohnt, suchten Vater und Sohn am Nachmittag das Ausweichquartier in der Festhalle auf. Die Enttäuschung hielt sich bei Geburtstagskind Leon dennoch in Grenzen. „Das ist alles ganz schön aufregend“, so der junge Plauener.

Bei Tiefbauarbeiten war der Fahrer eines Baggers am Donnerstagvormittag auf einen Metallgegenstand gestoßen. Eine Sprecherin der Stadtverwaltung bestätigte auf Anfrage der „Freien Presse“ kurz darauf, dass es sich bei dem Fund vermutlich um eine Weltkriegsbombe handelt. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst in Dresden wurde benachrichtigt und traf am frühen Nachmittag am Fundort an der Dörffelstraße ein.