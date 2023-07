Nach der Hitze: Deutscher Wetterdienst erwartet schwere Gewitter im Vogtland

Vogtland.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für das Vogtland eine Vorabinformation wegen schwerer Gewitter herausgegeben. Im Zeitraum von Samstag, 21 Uhr, bis Sonntag, 3 Uhr, sei mit unwetterartigen Gewittern zu rechnen, teilte der DWD am Samstag mit. Die Meteorologen rechnen mit heftigem Starkregen, kleinkörnigem Hagel sowie schweren Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis ca. 100 Kilometer pro Stunde. In der zweiten Nachthälfte ziehen die Gewitter nach Nordosten ab und verlieren dabei an Intensität, so der Wetterdienst. Eine Vorabinformation dient als Hinweis auf eine Wetterlage mit hohem Unwetterpotenzial.