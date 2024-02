Nach dramatischem Hausbrand vor einem Jahr in Plauen: So geht es den Bewohnern heute

Am 6. Februar 2023 stand ein Mehrfamilienhaus in der Plauener Bergstraße in Flammen. Ein Rollstuhlfahrer verlor dabei sein Leben. Wie die damaligen Mieter heute leben und warum der Neuanfang seine Zeit brauchte.

Manchmal zwickt es noch, wenn sie an ihrer alten Wohnung vorbeigeht, sagt Daniela Wächter. Ganze 17 Jahre lebte die heute 46-Jährige in einer Obergeschosswohnung in der Plauener Bergstraße 46. Drei Zimmer mit Balkon zum Hinterhof samt Blick über die Stadt. Ein Heim für Wächter und ihren Partner. Und eine Mietgemeinschaft, die es so nur... Manchmal zwickt es noch, wenn sie an ihrer alten Wohnung vorbeigeht, sagt Daniela Wächter. Ganze 17 Jahre lebte die heute 46-Jährige in einer Obergeschosswohnung in der Plauener Bergstraße 46. Drei Zimmer mit Balkon zum Hinterhof samt Blick über die Stadt. Ein Heim für Wächter und ihren Partner. Und eine Mietgemeinschaft, die es so nur...